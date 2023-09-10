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Сегодня, 09:00

Вячеслав Козлов: «Знарку не нужно было много говорить, он вдохновлял одним своим появлением»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Олег Знарок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший нападающий «Детройта» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» вспомнил об игре под руководством различных тренеров.

В одном интервью вы говорили, что в НХЛ вам для мотивации записывали кассету с голами и лучшими моментами, чтобы можно было вдохновляться ими, когда что-то не получается. Может ли что-то такое сработать сейчас?

— Наверное, может. Это ведь нужно еще и для того, чтобы еще раз вспомнить, как и откуда забиваются голы. Мне в свое время это говорил Барри Смит в «Детройте». В прошлом сезоне Рашевскому советовал то же самое.

Футбольный тренер Курбан Бердыев просил игроков пересматривать матчи и выписывать все свои ошибки. Может ли сработать такой ход?

— Всю игру смотреть не надо, это очень долго. Можно сесть вместе с игроком и посмотреть его ошибки, объяснить что-то — так делал Боб Хартли. Он проводил много индивидуальных разборов, вызывал игроков тройками и все показывал. У него было очень много обучающего материала: как правильно располагаться, как подкатиться, как коньки поставить.

— За игровую карьеру у вас было много тренеров. Чье видение хоккее вам ближе всего?

— Сейчас бы не хотелось кого-то восхвалять или принижать. Могу сказать, что Скотти Боумэн — великий тренер. У него был карт-бланш, одни из лучших игроков, поэтому он и выигрывал. В той команде я не всегда даже в топ-6 проходил. Мне повезло, что я играл с одними из лучших игроков. Но в эпоху потолка зарплат нужны уже другие тренерские качества.

Мне нравилось играть под руководством Знарка и, конечно, Быкова — это два российских специалиста, с которыми я поработал больше, чем с остальными. С Билялетдиновым я работал всего месяц — очень квалифицированный специалист, но за такое время очень тяжело все полностью понять. У Знарка и Быкова были противоположные подходы — Быков проповедовал комбинационный хоккей, а у Олега Валерьевича был другой хоккей.

Когда речь идет о Знарке, то вспоминается ли вам какая-нибудь самая яркая мотивационная речь в его исполнении?

— Когда он заходил в раздевалку, то уже сразу все было понятно. Конкретную речь вспомнить сейчас не могу, но на самом деле ему не нужно было много говорить, потому что он одним своим появлением уже вдохновлял ребят. Знарок был хорошим мотиватором, а за тактику в основном отвечал Харийс Витолиньш.

Полностью интервью Козлова читайте на сайте «СЭ»

Вячеслав Козлов
Хоккей
ХК Детройт Ред Уингз
Олег Знарок
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