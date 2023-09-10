Вячеслав Козлов о «Русской пятерке»: «Это лучший хоккей, в который я играл»

Бывший нападающий «Детройта» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» вспомнил об игре за «Ред Уингз» во второй половине 90-х.

— Я читал историю о том, что Скотти Боумэн просил вас тринадцатый номер поменять. Это правда?

— Было такое. Он любил поднимать нехоккейные темы: и загиб ему мой не нравился, и тринадцатый номер тоже. Но я отшутился, сказал, что у меня папа играл под этим номером, и он отстал.

— Помните ли вы момент, когда вы стали играть русской пятеркой в «Детройте»?

— Помню, это в Калгари было. У нас сразу стало получаться — игра в пас, открывания, сбросы. Это, наверное, самый лучший хоккей, в который я играл. Все началось с приходом Славы Фетисова и Игоря Ларионова, я много узнал благодаря им.

— Ощущали ли вы тогда сопротивление со стороны других команд или все давалось легко?

— Конечно, все подстраивались под нас, все начали нас изучать, поэтому Скотти стал нашу пятерку иногда разбивать. Были и слабые, и сильные команды, но, наверное, в то время мы играли в хоккей, который другие еще не понимали. Не знаю, как это было бы сейчас, но тогда это была новинка, которая работала.

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