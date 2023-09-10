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Сегодня, 09:30

Вячеслав Козлов о «Русской пятерке»: «Это лучший хоккей, в который я играл»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов в матче за «Детройт».
Фото Александр Вильф
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Бывший нападающий «Детройта» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» вспомнил об игре за «Ред Уингз» во второй половине 90-х.

Я читал историю о том, что Скотти Боумэн просил вас тринадцатый номер поменять. Это правда?

— Было такое. Он любил поднимать нехоккейные темы: и загиб ему мой не нравился, и тринадцатый номер тоже. Но я отшутился, сказал, что у меня папа играл под этим номером, и он отстал.

Помните ли вы момент, когда вы стали играть русской пятеркой в «Детройте»?

— Помню, это в Калгари было. У нас сразу стало получаться — игра в пас, открывания, сбросы. Это, наверное, самый лучший хоккей, в который я играл. Все началось с приходом Славы Фетисова и Игоря Ларионова, я много узнал благодаря им.

Ощущали ли вы тогда сопротивление со стороны других команд или все давалось легко?

— Конечно, все подстраивались под нас, все начали нас изучать, поэтому Скотти стал нашу пятерку иногда разбивать. Были и слабые, и сильные команды, но, наверное, в то время мы играли в хоккей, который другие еще не понимали. Не знаю, как это было бы сейчас, но тогда это была новинка, которая работала.

Полностью интервью Козлова читайте на сайте «СЭ»

Вячеслав Козлов
ХК Детройт Ред Уингз
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