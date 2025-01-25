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Сегодня, 20:15

Козлов считает, что «Салавату Юлаеву» мешают проблемы с психологией у игроков

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о проблемах с психологией у игроков своей команды после матча со СКА (2:3).

— На сезон я смотрю как на марафон. Игр много, переездов много, смена часовых поясов... Это и физически, и эмоционально выматывает. Но опять же, почему-то в Северной Америке же играют так? То есть это, опять же, дело в психологии: в подготовке к матчу, в самосовершенствовании.

Когда ты сталкиваешься с этой ситуацией, ты потом уже начинаешь к ней готовиться. В принципе, мы в этом году с таким столкнулись, у нас все было плотно — переезды, перелеты, задержки, еще что-то. Но это не в оправдание сегодняшнего матча. Это посыл ребятам, что они должны адаптироваться к этой ситуации. Без разницы: ты выходишь на лед, ты должен быть готовым и отдавать все, что есть, — передает слова Козлова корреспондент «СЭ».

«Салават Юлаев» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах.

Виктор Козлов
ХК Салават Юлаев
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