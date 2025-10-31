Козлов удостоен ордена Салавата Юлаева

31 октября, 17:30
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов награжден орденом Салавата Юлаева.
На торжественном мероприятии в честь Дня народного единства награду ему вручил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Орден Салавата Юлаева — одна из самых почетных наград республики.
Козлов был капитаном «Салавата Юлаева» в сезоне-2010/11, когда команда выиграла Кубок Гагарина. В 2022 году он занял пост главного тренера клуба.
Самое лучшее достижение команды под его руководством — выход в полуфинал Кубка Гагарина в 2025 году.