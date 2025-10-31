Козлов удостоен ордена Салавата Юлаева

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов награжден орденом Салавата Юлаева.

На торжественном мероприятии в честь Дня народного единства награду ему вручил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Орден Салавата Юлаева — одна из самых почетных наград республики.

Козлов был капитаном «Салавата Юлаева» в сезоне-2010/11, когда команда выиграла Кубок Гагарина. В 2022 году он занял пост главного тренера клуба.

Самое лучшее достижение команды под его руководством — выход в полуфинал Кубка Гагарина в 2025 году.