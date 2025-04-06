Козлов заявил, что не считает седьмой матч против «Сибири» самым важным в своей карьере

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, с чем связывает поражение от «Сибири» (2:5) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Хорошее начало, повели в счете. Было большинство, если бы забили, мог бы быть совсем другой исход. Но мы не забили, начали удаляться, соперник воспользовался этим. Следующий матч самый важный, готовимся к нему. Я бы так не сказал, что следующая игра самая важная в моей карьере. Подрасслабиться даже мыслей не было. Была возможность воспользоваться преимуществом в большинстве, но мы им не воспользовались, а соперник — да», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козлова.

«Сибирь» сравняла счет в серии — 3-3. Решающая игра пройдет во вторник, 8 апреля, в Уфе.

В прошлом сезоне уфимская команда завершила выступление в Кубке Гагарина на стадии 1/8 финала, уступив в серии «Трактору» (2-4).