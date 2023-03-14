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Сегодня, 05:52

Кознев: «Для команды Разина не существует стереотипов — мы видим, как она их ломает»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Северстали» Алексей Кознев поделился мнением об игре команды под руководством Андрея Разина.

— В целом серия отражает тенденции сезона — непредсказуемые результаты, интриги, — приводит слова Кознева «РБ Спорт». — То, что армейцам не удается сломить сопротивление соперника, можно объяснить. Мы видим, что «Северсталь» — команда, хоть и молодая, но обученная, грамотная. Есть качественные исполнители. К тому же это очень тренерская команда, которая подчинена выполнению задачи, которую перед ней ставит Андрей Разин. Ну с ЦСКА все понятно: лидер, обладатель Кубка Гагарина, команда с мастерами и характером. Но «Северсталь» оказала ей достойное сопротивление. Это в хоккее самое интересное.

— ЦСКА выиграл четвертый матч 9:3, а шестой проиграл 0:3. О чем говорят такие перепады в результатах?

— Да о чем угодно. На цифры вообще не надо обращать внимания. Можно выиграть 9:3, потом проиграть. Или выигрывать матчи подряд с минимальным счетом. Каждая дуэль — отдельная история, за количество шайб очков не добавляют. В один день сложилось так: кто-то приболел, кого-то тренеры не поставили на игру, игроки допустили ошибки технические и тактические — все это составляющие одного результата. В другой день все может перевернуться.

— Есть у «Северстали» реальный шанс выиграть серию у ЦСКА?

— Шансы равны на самом деле. Несмотря на то что армейцы играют последний матч в Москве, эмоциональный фон лучше у «Северстали». Что и показал последний матч. Трудно отдать кому-то приоритет. От ЦСКА ждут победы, в этом плане на него давит ответственность. С другой стороны, у них более опытные игроки, по идее, они должны проходить «Северсталь». Просто для команды Разина не существует стереотипов. Они их ломают, что мы и видели в последние годы.

Счет в серии «Северсталь» — ЦСКА 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 14 марта в Москве и начнется в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-koznev-dlya-komandy-razina-ne-sushhestvuet-stereotipov-my-vidim-kak-ona-ih-lomaet/
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Разин
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