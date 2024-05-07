Сегодня, 10:11
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.
Ими стали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).
Козырев вместе с «Северсталью» вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции.
«Локомотив» Никитина впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.
В свой восьмой сезон в КХЛ Разин победил в серии плей-офф и завоевал Кубок Гагарина.
«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина третий раз в своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.