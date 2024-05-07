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Сегодня, 10:11

Козырев, Никитин и Разин — номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ

Виктория Кравченко
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.

Ими стали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

Козырев вместе с «Северсталью» вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции.

«Локомотив» Никитина впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.

В свой восьмой сезон в КХЛ Разин победил в серии плей-офф и завоевал Кубок Гагарина.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина третий раз в своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.
КХЛ
Андрей Козырев
Андрей Разин
Игорь Никитин
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