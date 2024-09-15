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Сегодня, 04:19

Козырев — о победе над ЦСКА: «Концовка матча очень понравилась»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:2).

«Была целостность, мы неплохо провели эту игру. Она была важна для нас. Мы играли с сильным соперником, хорошо укомплектованным. Здорово сыграли концовку, забили победный гол с атаки с ходу. В концовке, когда соперник попытался отыграться, здорово сыграли в защите, сфокусировались на обороне. Все четко. Концовка матча очень понравилась. Что сказали команде в третьем периоде? Мы также продолжали контролировать шайбу, пытались забить и просили ребят играть сконцентрировано, чтобы не пропустить контратаку. Потому что там это уже прослеживалось, и во втором периоде они пытались это сделать, и в третьем», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» набрала 6 очков в 5 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице «Запада». ЦСКА находится на пятой строчке с 5 баллами.

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Козырев

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