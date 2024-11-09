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Сегодня, 02:27

Козырев: «У Грудинина повреждение, но он доиграл матч с «Куньлунем»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:3).

«Игра была сложная, нам изначально пришлось догонять. Концовка была проведена четко на результат. Считаю, что ключевым стал сэйв, который сделал наш защитник Владимир Грудинин, когда он самоотверженно остановил шайбу, летевшую в пустые ворота. У него повреждение, но он доиграл матч», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Команда набрала 30 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 10-й строчке.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
Андрей Козырев

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