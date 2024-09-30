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Сегодня, 03:13

Козырев — о победе над минским «Динамо»: «Северсталь» здорово сыграла в меньшинстве, концовка тоже прошла отлично»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2).

«Мы здорово сыграли в меньшинстве, концовка тоже прошла отлично, сыграли на результат. Думаю, что эта победа придаст нам импульс в дальнейшем. Александр Скоренов и Константин Шостак предельно мотивированы, когда приезжают в Минск. Вы видите, с какой самоотдачей они играют. Большое игровое время Скоренова связано с тем, что он задействован в бригадах и большинства, и меньшинства. Когда мы остались втроем, это был мой фол — неправильно провел смену. Большое количество удалений я связываю с эмоциями, ребята очень хотели победить, к тому же, мы играли против сильных соперников, они вынуждали нас фолить», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» (12 очков) прервала 3-матчевую серию поражений и поднялась на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (10) идет седьмым на «Западе».

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
Андрей Козырев

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