Козырев: «Все матчи с «Динамо» у «Северстали» проходят в упорной борьбе»

9 октября, 09:09
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2Б).
«В начале матча и весь второй период мы не могли контролировать шайбу, у нас было много брака. После второго периода при счете 0:2 мы сказали, что нужно вернуть шайбу, ее контроль. Ребята это услышали и сделали. Традиционно все матчи с «Динамо» у нас проходят в упорной борьбе. Иногда преимущество у нас, в этот раз оно было у соперников. Важно, чем все закончилось», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» (16 очков) поднялась на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (13) потерпело третье поражение кряду и идет седьмым на «Западе».
|И
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|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
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Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|17
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|14
|15
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|14
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|10
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
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Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11