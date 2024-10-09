Козырев: «Все матчи с «Динамо» у «Северстали» проходят в упорной борьбе»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2Б).

«В начале матча и весь второй период мы не могли контролировать шайбу, у нас было много брака. После второго периода при счете 0:2 мы сказали, что нужно вернуть шайбу, ее контроль. Ребята это услышали и сделали. Традиционно все матчи с «Динамо» у нас проходят в упорной борьбе. Иногда преимущество у нас, в этот раз оно было у соперников. Важно, чем все закончилось», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» (16 очков) поднялась на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (13) потерпело третье поражение кряду и идет седьмым на «Западе».