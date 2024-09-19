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Сегодня, 06:44

Козырев — о победе над «Торпедо»: «Северсталь» закончила домашнюю серию на хорошей ноте»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:4).

«Матч получился эмоциональным, обе команды показали атакующий комбинационный хоккей. Матч был последним в домашней серии, мы ее закончили на хорошей ноте, сейчас отдохнем и двигаемся дальше. Энергозатратная серия? Да, этот так, восстанавливаться будем в штатном режиме. Мы ждали, когда приедет Джо Душак, он сыграл, можно сказать, с листа. Здорово влился в коллектив, помог.

Догнали первое место? Для нас важно побеждать в каждом матче, сейчас плотность в турнирной таблице. Играем на победу, стараемся попасть в плей-офф, это наша первостепенная задача», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — 5 очков и 8-я строчка «Запада».

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Андрей Козырев

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