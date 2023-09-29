Козырев: «Северсталь» здорово играла, удаление внесло коррективы»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы хорошо начали, контролировали игру, было преимущество. Удаление внесло коррективы в ход игры. Мы дали вздохнуть сопернику, «Спартак» почувствовал игру. Во втором периоде пропустили в контратаке, что и повлияло на исход матча. Быстрые голы сыграли нам во вред? Ни в коем случае. Мы здорово играли, удаление внесло коррективы», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Спартак» с 15 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» занимает 9-ю строчку (11 очков).