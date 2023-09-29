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Сегодня, 02:52

Козырев: «Северсталь» здорово играла, удаление внесло коррективы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы хорошо начали, контролировали игру, было преимущество. Удаление внесло коррективы в ход игры. Мы дали вздохнуть сопернику, «Спартак» почувствовал игру. Во втором периоде пропустили в контратаке, что и повлияло на исход матча. Быстрые голы сыграли нам во вред? Ни в коем случае. Мы здорово играли, удаление внесло коррективы», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Спартак» с 15 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» занимает 9-ю строчку (11 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/28/520358.html
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Андрей Козырев
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