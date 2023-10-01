Козырев — о 0:6 с «Локомотивом»: «Счет не отражает соотношения сил»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:5).

«Думаю, что счет не отражает соотношения сил. У нас было преимущество, особенно во втором периоде. Но мы, к сожалению, не преобразовали это преимущество в голы, даже проигрывая 0:2. Соперники хорошо обороняются, нам нужно было найти ключи к воротам Ивана Бочарова. Большинство, к сожалению, не сработало в очередной раз. Мы могли бы вытащить эту игру, если б реализовали большинство», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

После этой встречи «Локомотив» вышел на второе место в таблице Западной конференции (18 очков за 12 матчей). Череповецкая команда идет на 9-й позиции (11 очков за 11 игр).