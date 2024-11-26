Козырев — о поражении от «Салавата»: «Разница в том, что они забивают, а «Северсталь» нет»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:2).

«Начало матча было за нами. Было преимущество — в контроле шайбы. Немного упустили мы этот контроль из-за удаления. Эта игра — показатель большой разницы между нашей командой и «Салаватом» в заключительном моменте. В реализации голевых моментов. Рассчитывали ли мы на такую игру «Салавата»? Да, мы знаем, как они играют. Вы видели сами, что играли две команды, которые играют с шайбой, пытаются ее контролировать. Играют в комбинационный хоккей. Но разница в том, что они забивают, а мы нет», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

После 28 игр «Салават» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. Череповчане находятся на 7-й строчке Западной конференции с 34 баллами после 29 матчей.