10 ноября, 20:48

Кравцов подписал контракт с «Трактором» на три года

Сергей Ярошенко
Виталий Кравцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий Виталий Кравцов стал игроком «Трактора», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

В августе Кравцов пробовал вернуться в НХЛ и подписал двусторонний контракт с «Ванкувером» на один год. Нападающий сыграл в двух предсезонных матчах за канадскую команду и не отметился результативными действиями. В начале ноября «Кэнакс» выставили россиянина на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.

Кравцов выступает в системе «Трактора» с 2016 года с перерывами и теперь возвращается в челябинский клуб из Северной Америки в четвертый раз. В сезоне КХЛ-2024/25 форвард провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 58 (27+31) очков, в плей-офф он забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 19 играх.

  • Saiga-спринтер

    Еще один покоритель франшизного Эвереста, с амуницией местного туриста.

    11.11.2025

  • greyk

    Просто Трактор очкует, что его конкуренты подберут. Соль в том, что игрок, который не подошел даже в АХЛ, здесь будет на ведущих ролях.

    10.11.2025

  • Андрей

    суперстар

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Блудный сын - вернулся... В августе опять рванёт покорять американские прерии?)

    10.11.2025

  • Gagiga

    Три года - удивительно, учитывая последнее расставание сторон и безответную любовь игрока к НХЛ.

    10.11.2025

    Виталий Кравцов
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Трактор
