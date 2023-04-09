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Сегодня, 20:46

Кравец объяснил поражение «Авангарда» от «Ак Барса» неудачей: «В очередной раз судьба отвернулась от нас»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Очередная напряженная игра... Забили, вели, но, к сожалению, в третьем периоде пропустили. Досадные голы пропустили, дальше овертайм был. В очередной раз судьба или удача отвернулась от нас. Поэтому и такой результат в пользу «Ак Барса». Мы достаточно терпели в трудных ситуациях, но чтобы победить, нужно забить на один гол больше.
Тут сыграло свою роль мастерство, проявленное игроками Казани. Со стержнем у нас все в порядке, просто где-то были ошибки, где-то неоправданные удаления. Все в сумме сыграло свою роль. Чуть неправильно сыграл — и все, любой момент может закончится голом. Где-то наши ошибки были, недоработки», — сказал Кравец.

«Ак Барс» выиграл серию у «Авангарда» со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (счет в серии — 2-2).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
Кубок Гагарина
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