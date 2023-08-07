Кравец — о подписании Ткачева и Спунера: «Помощь таких нападающих нам очень нужна»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от сборной России (3:4 Б) на турнире Sochi Hockey Open.

— По игре очень много хороших моментов, которые мы сделали. Показали характер, вернувшись в игру. Достаточно хорошо отыграли в меньшинстве. Ребята показывали хорошие скорости, сделали много бросков, шли на добивания. Без ошибок не обошлось. Перебор с контратаками, с потерями и попаданиями в щитки. Буллиты — это мастерство. Здорово, что в овертайме выстояли в формате «4х3». Ничего страшного не произошло. Мы проверяем игроков, смотрим, как они адаптируются, какую пользу приносят и используют ли лучшие стороны.

— Оцените подписание Райана Спунера.

— Хорошо, что подписали Спунера и Ткачева, что будет тройка лидеров и на льду, и в раздевалке. Помощь таких нападающих нам очень нужна.

— Спунера можно сравнить с Корбэном Найтом?

— Зачем кого-то с кем-то сравнивать? Пусть играет так, как играет. Главное, чтобы работал на команду и был уважаемым в коллективе человеком.