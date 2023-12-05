Кравец — о победе над «Амуром»: «В третьем периоде Проскуряков сохранил нас в игре»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1).

«Равная игра все три периода. Хотелось бы играть в атаке так, как начали в третьем периоде играть, а в обороне — как в первом и втором отрезках, когда практически ничего не давали сопернику создавать, кроме большинства. В третьем же периоде пропустили три очень острые контратаки, и сохранил нас в игре Илья Проскуряков. Сегодня он, действительно, 80 процентов победы. Самое главное — победа.

Как тогда добиться нужного настроя на завтрашний матч с «Барысом»? Мне кажется, ребята занимаются своим любимым делом. И если ты любишь хоккей, то нужно уметь правильно настраиваться, нельзя выходить и позориться при своих зрителях, надо подтверждать свой статус», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Авангард» одержал третью победу подряд. С 53 очками команда занимает второе место в Восточной конференции после 37 матчей. «Амур» (37 очков) идет девятым на «Востоке».

В следующем матче омичи дома примут «Барыс». Игра пройдет 5 декабря. Хабаровчане на день позже в гостях сыграют с «Адмиралом».