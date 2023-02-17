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КХЛ

Сегодня, 21:26

Кравец о победе над «Нефтехимиком»: «Последний гол — несчастный случай, потеря клюшки, небольшая паника»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1 ОТ).

«Последний гол — несчастный случай, потеря клюшки, небольшая паника. Одна грубая ошибка за всю игру, а в целом все было хорошо. Почему я решил рискнуть и заменить вратаря в овертайме? Нам нужно это было попробовать, чтобы ребята верили, что мы не боимся серьезных ситуаций, верили, что они могут завершить игру вчетвером против троих. Я думаю, что и соперники были не готовы к этой ситуации», — приводит слова Кравеца официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Авангард» с 79 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 68 очками — на восьмой строчке.

КХЛ
ХК Авангард
Михаил Кравец
0
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