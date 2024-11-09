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Сегодня, 00:59

Кравец — о поражении от «Северстали»: «Думаю, что «Куньлунь» наиграл на ничью»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4).

«Мы готовили ребят к тому, что нужно выигрывать стыки, нужно двигаться так же. К сожалению, не всегда это получалось, не хватало этой интенсивности, но все равно молодцы. Однако после забитых голов нужно правильно играть в обороне. К сожалению, этого мы опять не сделали, поэтому тут же получали следующий гол. Да, действительно у «Северстали», может быть, было много возможностей, но у нас тоже были хорошие голевые шансы, выходы «один в ноль», но с трех таких выходов даже по воротам не бросили.

По многим компонентам сыграли хорошо, думаю, что даже наиграли на ничью, к сожалению, не забили четвертый гол. Ключевыми стали обидный четвертый пропущенный гол и наш розыгрыш большинства — нельзя в нем удаляться, мы ни одного не доиграли до конца», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Команда набрала 30 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 10-й строчке.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Северсталь
Михаил Кравец

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