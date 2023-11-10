Кравец о победе над ЦСКА: «Мы оказались лучше — акцентировали внимание, что не нужно давать им много работать с шайбой»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над ЦСКА (6:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Результативная игра, много моментов, хорошие скорости, красивые голы. Обе команды не уступали друг другу на протяжении всей встречи, но мы оказались лучше.

Не могу сказать, что у ЦСКА есть какие-то слабые места, это слаженный и опытный коллектив. Мы акцентировали внимание на том, что нужно держать удар, чтобы не дать им много работать с шайбой, а самим упирать на контратаки и игру во втором периоде с дальней лавкой», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

У армейцев третье поражение подряд. У омской команды — пятая победа кряду. ЦСКА в 28 матчах набрал 30 очков и расположился на 5-м месте на «Западе». «Авангард» провел столько же встреч и с 37 баллами идет на 4-й строчке на «Востоке».