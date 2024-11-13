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Сегодня, 22:40

Кравец обвинил игроков «Куньлуня» в безволии: «Нужно бороться до конца, а не бросать играть»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:5).

«Результат говорит сам за себя: ноль голов. Хотя, может, и создаем какие-то моменты, но плохо завершаем. По многим компонентам уступили, удаления — перебор. Борьба была хорошая, старались не уступать, но уступили — по мастерству, здоровью... Обидно за вратаря. Нужно бороться до последнего, а не бросать играть.

Со «Спартаком» у нас было много моментов, мы выигрывали во многих компонентах. Сегодня — проиграли. А голы — это мастерство, правильные действия в зоне атаки и игра вратаря соперника. Не хватает мастерства. Хочется, чтобы команда постоянно играла стабильно, но у нас нет достаточного опыта, уверенности, от этого и случаются такие провалы. Надо как-то внутри это все менять, чтобы люди не решали: сегодня играем, завтра — нет. Находить какие-то слова», — сказал Кравец.

Команда из Пекина, которая уже четвертый сезон базируется в Мытищах, проиграла третий матч подряд.

«Ак Барс» набрал 31 очко и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 11-й строчке.

ХК Куньлунь Ред Стар
Михаил Кравец

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