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Сегодня, 13:04

Кравец сообщил, что Буше чувствует себя лучше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о состоянии здоровья одного из лидеров омского клуба нападающего Рида Буше.

«Надеюсь, что Буше уже практически поправился. Я знаю, что у него три дня была температура. Врач недавно с ним созванивался, тот сказал, что ему гораздо лучше. У него есть время, он улетел домой, и встреча с родными добавит ему здоровья», — приводит слова Кравеца ТАСС.

30-летний американец на данный момент возглавляет гонку лучших снайперов КХЛ сезона-2023/24. Сейчас в активе у хоккеиста 28 забитых шайб.

Ранее «Авангард» перевел Буше в список травмированных.

Источник: https://tass.ru/sport/19504647
Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Михаил Кравец
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