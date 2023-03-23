Кравец: «Хочу ребят поблагодарить за отличную работу в этой серии. Очень тяжелые игры»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе своей команды в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ над «Металлургом» (4:1).

«Хочу ребят поблагодарить за отличную работу в этой серии. Тренерский штаб, всех, кто был рядом с командой, все сработали на победу. Все четыре матча были похожими по напряжению. Очень тяжелые игры. Сегодня снова проявили мужество, характер. Лидеры забили важные голы. Другие звенья самоотверженно сыграли в обороне. Рад, что победили сильную команду. Передохнем и двигаемся дальше», — приводит слова Кравеца пресс-служба КХЛ.

«Авангард» одержал четвертую победу в серии подряд над «Металлургом» (4-0) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.