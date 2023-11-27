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Сегодня, 17:26

Кравец — о критике «Авангарда»: «Хвалить нужно, перехваливать — нельзя»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мнением о высказываниях в адрес омской команды.

«Сейчас нас называют лучшей командой, а в начале чемпионата были другие слова от критиков. Хвалить нужно, перехваливать — нельзя. То, что у нас определенная уверенность появилась, это здорово, главное — чтобы она не переходила в заоблачную самоуверенность. Нужна солидность и уважение к сопернику. И, конечно, необходимо хорошее взаимодействие и работа на льду. Мы все это воспринимаем нормально, каждый человек может высказать свое мнение. Критика тоже позволяет задуматься, все ли мы делаем правильно», — приводит слова наставника омичей «РБ Спорт».

«Авангард» набрал 47 очков в 34 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Михаил Кравец
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