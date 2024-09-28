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Сегодня, 10:48

Крикунов о старте сезона для «Динамо»: «Они как русские, которые медленно запрягают, а потом быстро едут»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что московскому «Динамо» нужно время для того, чтобы показать достойный результат.

«Динамо» как-то медленно раскачивается, как русские, которые медленно запрягают, а потом быстро едут. В их случае будет также. Они не торопятся, спокойно начинают. Понимают, что от них ничего не уйдет. У них все в порядке. Легионеров у них, наверное, больше всех, кроме Минска. Иностранцы эти проверенные, которые знают лигу, умеют играть. Ребята там опытные, соберутся. «Динамо» нужно время, все пойдет нормально», — цитирует Крикунова Legalbet.

После 9 матчей «Динамо» с 8 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. 

 

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Владимир Крикунов

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