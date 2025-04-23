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Сегодня, 09:45

Крикунов — о Леонтьеве в «Нефтехимике»: «Местную молодежь разогнал. Ну и поведение... Драки с игроками... Что за дикость?!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» оценил работу Олега Леонтьева в «Нефтехимике».

— Главное разочарование сезона?

— Олег Леонтьев и его «Нефтехимик». Второй раз подряд мимо плей-офф! Если за три года не сделал команду, ты не тренер! Леонтьеву в Нижнекамске дали четыре сезона. И где результат?

Я не беру топ-клубы. Возьмем скромную «Северсталь». Как раскрылся в Череповце Андрей Козырев! Молодец! Команда у него яркая, узнаваемая, стабильно попадает в плей-офф.

То же самое должно быть с «Нефтехимиком». Там ведь неплохие условия. Да, бюджет небольшой, зато платят вовремя, никого не обманывают. Когда я в Нижнекамске работал, в лиге было 16 команд, и все равно мы каждый год выходили в плей-офф. Наверное, поэтому меня и пригласили в московское «Динамо».

А Леонтьев местную молодежь разогнал, устроил непонятную чехарду с составом. Ну и поведение... Драки с игроками... Что за дикость?! Все это от бессилия. Человек просто не знает, что делать.

Сейчас вспоминаю, как в прессе песочили нас, тренеров старой школы. Мол, вы такие-сякие, кричите на хоккеистов, браните их. Но ничего, скоро придет другое поколение и покажет, как надо себя вести. И вот молодые коллеги, включая тех, кто попробовал НХЛ, приступили к работе. Что же мы видим? Да они игроков матом кроют направо и налево! Даже у нас, ветеранов, уши вянут!

Владимир Крикунов.«Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски». Крикунову — 75!

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Владимир Крикунов
Олег Леонтьев
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