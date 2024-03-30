Крикунов назвал российских судей сильнейшими в Европе

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что судьи КХЛ являются сильнейшими в Европе.

«Нужно больше судей в КХЛ, чтобы они не так много судили и не так уставали. Тогда у нас судьи будут меньше ошибаться, потому что голова будет посвежее. Не думаю, что нужна какая-то реконструкция судейского корпуса. Какую тут реконструкцию сделаешь? Надо увеличить количество арбитров, чтобы нагрузки было меньше. Российские судьи сильнее европейских. Даже если сравнить со шведами, чехами и другими. Наши сильнее всех!», — цитирует Крикунова Legalbet.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев раскритиковал уровень судейства в КХЛ после поражения петербуржцев «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина (1-4).