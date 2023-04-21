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Сегодня, 21:11

Крикунов назвал самого талантливого россиянина, который уедет в НХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что защитник СКА Александр Никишин скоро уедет в НХЛ.

«Кто самый талантливый молодой российский хоккеист в КХЛ? Молодые особо не определяют результат. Появилось несколько интересных ребят. Думаю, их всех увезут в НХЛ. В «Авангарде» есть Грицюк. Тот же Никишин из СКА очень талантливый защитник. Он скоро будет за океаном. Все зависит от скаутов НХЛ, которые работают в России. Понятно, что не все пробьются и будут играть. Скауты стараются отсмотреть больше игроков, чтобы не пропустить потенциальную звезду. Дацюк тоже не играл даже в сборной, а потом уехал и стал звездой. Скауты НХЛ копают очень глубоко», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В регулярном чемпионате КХЛ 21-летний хоккеист сыграл 65 матчей за СКА и набрал 55 (11+44) очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/on-skoro-budet-za-okeanom-krikunov-nazval-samogo/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Владимир Крикунов
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