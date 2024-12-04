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Сегодня, 19:22

Крикунов обвинил молодых игроков «Северстали» в нестабильных результатах команды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что провальные матчи «Северстали» в FONBET Чемпионате КХЛ связаны с психологией.

«На сильные команды их даже не надо настраивать, а вот с более слабыми начинаются проблемы из-за психологии молодых игроков. Они считают, что они сильнее и разберутся легко. Отсюда все и идет: чуть-чуть медленнее в атаке, чуть медленнее в обороне. И везде где-то это чуть-чуть дает такой результат. У молодых хоккеистов «Северстали» ещё уровень мастерства не устоявшийся. Как только они себе слабинку дают — результат летит вниз», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате «Северсталь» с 36 баллами занимает шестое место в Западной конференции.

Источник: Legalbet
ХК Северсталь
Владимир Крикунов
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