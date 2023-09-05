Крикунов объяснил, почему современным тренерам работать тяжелее, чем 20 лет назад

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему современным тренерам работать сложнее, чем 20 лет назад.

— Сейчас жизнь тренера сложнее, чем 20 лет назад?

— Да. Все хотят результат. Причем сразу. Раньше тренеры дольше работали в клубах. Нам доверяли команду, мы строили ее. Если руководство взяло на работу, то оно так не лезло в команду, как сейчас. Тренер владел запасом доверия не на один год. А сейчас — на месяц такого нет. Помню, одного моего хорошего знакомого уволили после одной игры! Что можно требовать с тренера за такой короткий срок?

Раньше лимит доверия был больше. Я семь лет работал в Минске. Тренеру нужно три года, чтобы сделать команду. Дальше все зависит от возможностей. Так я работал в «Нефтехимике»: на третий год всегда получалась хорошая команда. Посмотрите на Разина в Череповце. Уже в позапрошлом году он создал хорошую команду, но нет возможностей купить топовых игроков. Из ребят, которые были в «Северстали», он выжал все. Подготовил их, воспитал и дал результат.

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