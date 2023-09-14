Крикунов: «Любая команда КХЛ не откажется хотя бы от частички такого стиля, как у «Торпедо»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил игровой стиль «Торпедо» в новом сезоне КХЛ.

«Торпедовцы и раньше показывали яркий хоккей при Немировски. С Ларионовым они еще добавили, стали более ответственно относиться к некоторым игровым моментам, некоторые хоккеисты повзрослели. Думаю, что любая команда КХЛ не откажется хотя бы от частички такого стиля. Тому же «Ак Барсу» этого не хватило в прошлом сезоне. Возможно, появится сейчас. Потому что пришел Яшкин, есть Шипачев и Кагарлицкий. У меня эта тройка играла примерно так же, как молодые ребята «Торпедо», — цитируют «Известия» Крикунова.

«Торпедо» одержало четыре победы в четырех стартовых матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 8 очками.