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Сегодня, 10:09

Крикунов оценил шансы Ларионова возглавить СКА

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о будущем главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Торпедо» играет в свою силу. Игорь Ларионов сделал все, но им не хватает денег, чтобы хотя бы одно звено сделать качественным. Это судьба таких команд, у которых не сформирован бюджет, чтобы подниматься выше. Может, можно было быть и повыше, но Ларионов выжал из них максимум. Вверху у нас все те же команды, у которых финансовые вопросы решены.

Ожидаю Ларионова в клубе с большими ресурсами. Его пригласят. Думаю, у него уже в прошлом году были предложения, но он был связан с «Торпедо» контрактом. Возглавить СКА? Все зависит от выступления команды по итогам сезона. В конце чемпионата обычно тренеров и меняют. Сейчас уже доиграют до конца. Ларионов мог бы проявить себя в любой команде с ресурсами. У него и «Торпедо» — это игровая команда», — заявил Крикунов Legalbet.ru.

После 45 матчей FONBET чемпионата КХЛ «Торпедо» с 48 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Legalbet.ru
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ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Владимир Крикунов
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