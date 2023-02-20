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Сегодня, 14:55

Крикунов осудил финского хоккеиста, который оправдал свой приезд в КХЛ высокой зарплатой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказал мнение об анонимном заявлении финского игрока насчет игры в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Думаю, не стоит реагировать на такие заявления финна. Когда в России не было денег, то тут и слышно не было про этих финнов, они приезжают за деньгами в первую очередь. Но, конечно, некрасиво то, что он анонимно высказывался о КХЛ. После таких условий в России мог бы выразить благодарность, а не анонимно оправдываться за игру в КХЛ. Трусливый парень», — приводит слова Крикунова Sport24.

В интервью Ilta-Sanomat экс-хоккеист КХЛ оправдал свой приезд в России высокой зарплатой.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-02-20-truslivyy-paren-krikunov-osudil-finskogo-khokkeista-kotoryy-opravdal-svoy-priyezd-v-kkhl-vysokoy-zarplatoy
Хоккей
КХЛ
Владимир Крикунов
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