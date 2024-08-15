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Сегодня, 13:44

Крикунов отреагировал на изменение правила начисления очков в овертайме в матчах КХЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на изменение правила КХЛ.

«Нужно ли это было? Думаю, да. Там же еще все время остановки: четверка производит бросок, вратарь поймал шайбу, они делают обратную замену. Опять вратаря ставят, один игрок выходит, пока непонятно, кто это вбрасывание выиграет. И, наверное, это решение правильное: трое против троих, и людям интереснее смотреть, когда трое против троих. А не так, что четверка встала и, может быть, убивает время, если их устраивает этот результат», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

15 августа КХЛ изменила правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком.

С сезона-2024/25, в случае если команда пропустит в овертайме после замены вратаря на полевого игрока, она больше не будет получать очко за поражение. Исключением станут только ситуации, когда вратарь заменяется по правилу «отложенного штрафа».
Источник: Metaratings.ru
КХЛ
Владимир Крикунов
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