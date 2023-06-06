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Сегодня, 13:23

Крикунов: «Нельзя обвинять КХЛ в разрушении хоккея в Европе, тут точно дело не в самой лиге»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на слова экс-пресс-секретаря IIHF Шимона Шемберга, который обвинил КХЛ в разрушении европейского хоккея.

«Разрушили хоккей в Европе? КХЛ, наоборот, развивала хоккей в Европе! Просто в тех клубах, которые обанкротились, не нужно было воровать. КХЛ предоставляла им все необходимые ресурсы для развития, но местное руководство просто на этом зарабатывало деньги в карман. Заработали и бросили, когда нужно было принимать важные решения. Это касается «Медвешчака» и «Слована». А рижское «Динамо» и финны могли спокойно играть по сей день, если бы они не лезли в политику. Нельзя обвинять КХЛ в разрушении хоккея в Европе, тут точно дело не в самой лиге», — цитирует Крикунова Sport24.

Крикунов является заслуженным тренером России. Он возглавлял такие российские команды, как «Динамо», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Ак Барс». Также специалист работал в сборной России, Словении и Белоруссии.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-06-06-krikunov-kkhl-ne-razrushala-a-razvivala-khokkey-v-yevrope-v-obankrotivshikhsya-klubakh-prosto-vorovali
Хоккей
КХЛ
Владимир Крикунов
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