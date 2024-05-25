Крикунов поделился мнением о новом предельном сроке проведения чемпионата КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал решение КХЛ продлить следующий сезон до конца мая.

«Это знак, что лига не верит в наше возвращение на международный лед? Думаю, да. Дело не в том, вернут или не вернут. Просто решили, что будем играть как в НХЛ. До конца мая, со всеми перерывами. А кто будет освобождаться, тот и поедет на чемпионат мира», — приводит LiveResult слова Крикунова.

С сезона-2024/2025 ФОНБЕТ чемпионат КХЛ и OLIMPBET чемпионат МХЛ должны завершиться не позднее 31 мая. В минувшем сезоне предельный срок был 29 апреля.