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Сегодня, 16:15

Крикунов поделился мнением о новом предельном сроке проведения чемпионата КХЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал решение КХЛ продлить следующий сезон до конца мая.

«Это знак, что лига не верит в наше возвращение на международный лед? Думаю, да. Дело не в том, вернут или не вернут. Просто решили, что будем играть как в НХЛ. До конца мая, со всеми перерывами. А кто будет освобождаться, тот и поедет на чемпионат мира», — приводит LiveResult слова Крикунова.

С сезона-2024/2025 ФОНБЕТ чемпионат КХЛ и OLIMPBET чемпионат МХЛ должны завершиться не позднее 31 мая. В минувшем сезоне предельный срок был 29 апреля.

ВТБ Арена&nbsp;им. А. И. Чернышева. Сокращение заявки, лимит на переходы и другие реформы. Как изменится КХЛ в новом сезоне?

Источник: LiveResult
Хоккей
КХЛ
Владимир Крикунов
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