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Сегодня, 12:39

Крикунов поделился мнением о переходе Прохоркина из «Сибири» в «Авангард»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на переход нападающего Николая Прохоркина из «Сибири» в «Авангард» за денежную компенсацию.

«В чем логика этой сделки? Черт его знает, что там руководство придумало. Сибиряки уже уверены, что вышли в плей-офф. Странно, что они решили отдать своего лидера. Наверное, что-то под этим есть, о чем мы не знаем. Но обычно так никто не делает. Нам только стоит догадываться, что Фастовский придумал. Он опытный менеджер, старый змей», — цитирует Крикунова Legalbet.

В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка.

Прохоркин уже выступал за омский клуб. В сезоне-2021/22 Николай отыграл за «Авангард» 41 матч в регулярке (10+11) и провел 13 матчей в плей-офф (5+2).

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-o-perehode-prohorkina-iz-sibiri-v-avangard/
Николай Прохоркин
ХК Авангард
ХК Сибирь
Владимир Крикунов
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