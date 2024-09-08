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Сегодня, 19:51

Крикунов: «ЦСКА всегда будет бороться за высокие места»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о перспективах ЦСКА в новом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— ЦСКА — это ЦСКА, они всегда будут бороться за высокие места. Сейчас армейцы перестраиваются, но они это сделают быстро. Думаю, они будут нормально играть и находиться среди тех команд, которые поборются за чемпионство. По персоналиям ЦСКА я пока ничего сказать не могу, я просто следил, как команда комплектовалась в межсезонье.

Это будет сезон формирования команды, раз они пошли по такому пути, освободили своих топовых игроков. Но армейцы будут бороться. Если сейчас у них перестройка — это не значит, что они всё будут отдавать, проигрывать, нет. ЦСКА будет в порядке, — сказал Крикунов Legalbetэ

В воскресенье, 8 сентября, ЦСКА победил «Адмирал» (6:2), набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы примут «Сибирь» 10 сентября, а «Адмирал» 17-го числа встретится дома с «Куньлунем».

Источник: Legalbet
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Крикунов

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