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Сегодня, 22:35

Крикунов: «Разин дал «Металлургу» хорошо отдохнуть, они все никак не могли прийти в себя»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о старте сезона для магнитогорского «Металлурга» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«В начале сезона меня удивляет Магнитогорск (смеется). Связываю такой старт с психологией. Но вроде они начали выходить из сложившегося положения. Наверное, Разин дал им хорошо отдохнуть, поэтому они все никак не могли прийти в себя. Похоже, отдых закончился, начали играть, побеждать. По составу и по всему «Металлург» находится не на том месте, на котором должен. У них должно быть все нормально. Сейчас они уже отходят от чемпионства прошлого года», — сказал Крикунов Legalbet.

После 8-ми матчей регулярного чемпионата «Металлург» занимает девятое место в Западной конференции с шестью очками.

Источник: Legalbet
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Владимир Крикунов

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