Крикунов предположил, какой результат ЦСКА покажет в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос о том, каких результатов стоит ждать от ЦСКА в связи со сменой тренерского штаба.

«Чего ждать от ЦСКА в следующем сезоне в связи с перестройкой? Думаю, команда все равно покажет результат. Но не такой хороший, как в позапрошлом году. Там молодежь подрастает очень хорошая, поэтому руководство надеется на свежую кровь», — приводит LiveResult слова Крикунова.

ЦСКА принял решение не продлевать контракт с Сергеем Федоровым, который возглавлял команду с 2021 года. Начиная с сезона-2024/25 армейцев будет тренировать Илья Воробьев.

В Кубке Гагарина 2024 года ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.