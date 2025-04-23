Крикунов: «Если будет интересное предложение, готов хоть завтра приступить к работе»

Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов, которому сегодня исполняется 75 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к юбилею.

— Юбилей с размахом отпразднуете?

— Что вы! Когда 50 исполнялось, отмечал. Потом 60, 70... А теперь уже и не хочется ничего устраивать. Хватит!

Вот есть у меня приятель — Володя Бабушкин, когда-то вместе за кирово-чепецкую «Олимпию» играли. Сейчас он в Хабаровске, 79 лет. А его отцу — 103 года! Не просто в добром здравии — до сих пор каждую неделю ходит в баню! Живет один, сам покупает продукты в магазине, готовит и убирает квартиру тоже сам.

Вовка рассказывал, как недавно пришел к нему отец с бутылочкой и произнес: «Давай по рюмке хлопнем. А то уже и выпить не с кем». Я так смеялся... 103 года, представляете?! Прекрасный ориентир!

— Ваш настрой — повторить и приумножить?

— Ну, приумножить-то вряд ли удастся. А повторить хотелось бы. Честно, я и не чувствую себя на 75. По-прежнему много времени провожу за рулем. Пока тренировал, только в отпуске мог прокатиться с женой на машине по Европе. А сегодня свободен как птица — выбирай любой маршрут. Германия, Австрия, Хорватия, Словения, Польша...

Мне и хоккей не надоел. Если будет интересное предложение, готов хоть завтра приступить к работе. Сил вагон. Последняя моя команда на данный момент — петербургское «Динамо», сезон-2023/24. Там, как обычно, на каждую тренировку надевал коньки и выходил на лед. По-другому не умею.