Крикунов — о Плешкове: «Росточка не хватает. Сегодня делают ставку на двухметровых вратарей. Чтобы садились на колени — и плечи касались перекладины»

Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря СКА Артемия Плешкова.

— Последний хоккеист, который вас восхитил?

— В этом сезоне мне очень понравился Артемий Плешков. Впервые обратил на него внимание еще года три назад — в МХЛ, в ступинском «Капитане». Командочка кому-то горела в плей-офф, парни уже подсдулись, и только вратарь продолжал биться. Старательно подчищал все за полевыми, бросался за каждой шайбой, тащил и тащил. «Вот это характер!» — подумал я. Он и за СКА с таким же настроем играет. Боец!

К сожалению, росточка не хватает. 179 см не так уж и мало. Но сегодня многие делают ставку на двухметровых вратарей. Чтобы садились на колени — и плечи касались перекладины. Плешкову нужно чуть-чуть изменить манеру игры. А то верхом бросают — и все...