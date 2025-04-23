Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:00

Крикунов — о Плешкове: «Росточка не хватает. Сегодня делают ставку на двухметровых вратарей. Чтобы садились на колени — и плечи касались перекладины»

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря СКА Артемия Плешкова.

— Последний хоккеист, который вас восхитил?

— В этом сезоне мне очень понравился Артемий Плешков. Впервые обратил на него внимание еще года три назад — в МХЛ, в ступинском «Капитане». Командочка кому-то горела в плей-офф, парни уже подсдулись, и только вратарь продолжал биться. Старательно подчищал все за полевыми, бросался за каждой шайбой, тащил и тащил. «Вот это характер!» — подумал я. Он и за СКА с таким же настроем играет. Боец!

К сожалению, росточка не хватает. 179 см не так уж и мало. Но сегодня многие делают ставку на двухметровых вратарей. Чтобы садились на колени — и плечи касались перекладины. Плешкову нужно чуть-чуть изменить манеру игры. А то верхом бросают — и все...

Владимир Крикунов.«Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски». Крикунову — 75!

Хоккей
Владимир Крикунов
Читайте также
Сын Эрдогана призвал вернуть Россию в мировой спорт
В Алматы умерли два участника полумарафона
Художник Никас Сафронов рассказал о создании портрета Трампа
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Посол Китая в Киеве был вызван в МИД Украины
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя