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17 марта, 09:46

Крикунов — о поражении «Динамо» от «Трактора»: «Все еще может поменяться в серии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги первого матча серии бело-голубых против «Трактора» (2:4) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Москвичи играли играли хорошо. Выглядели лучше даже, чем в противостоянии с Минском. Голевых моментов было в три раза больше, но шайба не шла в ворота. А «Трактор» использовал свои голевые моменты.

Эта первая игра, «Динамо» должно собраться в дальнейших играх. Пока рано говорить о чем бы то ни было. Все еще может поменяться в серии», – цитирует Крикунова Metaratings.

«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч пройдет в Москве 18 марта. Начало – в 19.30 по московскому времени.

 

Источник: Metaratings
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Владимир Крикунов
Кубок Гагарина
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