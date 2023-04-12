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Сегодня, 16:32

Крикунов — о Гашеке: «Пусть вернет деньги в «Спартак», которые он получал в России»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на последнее высказывание бывшего чешского вратаря «Спартака» Доминика Гашека, который призвал спортсменов выступить против участия россиян в международных соревнованиях.

«Антироссийская позиция Гашека? Непонятно, что с ним случилось, он играл в НХЛ, где много россиян было даже при нем, и все равно так обозлен. Ну так пусть вернет деньги в «Спартак», которые он получал в России. Это российские деньги, на которые он жил и ел. Никакого уважения не осталось. Да, время непростое для всех, но не стоит так радикально реагировать на российских хоккеистов и спортсменов», — приводит Sport24 слова Крикунова.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-12-krikunov-o-slovakh-gasheka-pust-vernet-dengi-kotoryye-on-poluchal-v-rossii-yesli-on-tak-ozloblen
Доминик Гашек
Владимир Крикунов
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