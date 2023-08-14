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Сегодня, 18:05

Крикунов: «Если «пошлем подальше ИИХФ», хоккей в нашей стране можно хоронить»

Отдел хоккея «СЭ»
Владимир Крикунов.
Фото photo.khl.ru
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Бывший главный тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал для «СЭ» слова Вячеслава Фетисова о том, что ИИХФ после решения о дисквалификации вратаря Ивана Федотова нужно «послать подальше».

«Послать подальше ИИХФ не получится. Если это случится, то можно хоккей в нашей стране хоронить. Мы не сможем играть не только с Белоруссией и Казахстаном, но даже с Индией или Южной Африкой. Многие взрослые игроки просто уедут заграницу, а потом уедут и дети с родителями, потому что заниматься хоккеем в России будет бесполезно», — сказал Крикунов.

Вячеслав Фетисов. Фетисов — о решении ИИХФ по Федотову: «Пусть засунут себе его в одно место»

14 августа ИИХФ наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Решение ИИХФ связано с заключением армейцами контракта с голкипером Иваном Федотовым, несмотря на соглашение россиянина с «Филадельфией», которое признано действительным. Запрет будет действителен до 10 августа 2024 года.

Сам Федотов дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с командой НХЛ.

Иван Федотов
Владимир Крикунов
Вячеслав Фетисов
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