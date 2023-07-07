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Сегодня, 12:20

Крикунов пословицей отреагировал на назначение Белых в «Спартак»: «Не боги горшки обжигают»

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Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал назначение Сергея Белых на пост исполнительного директора футбольного «Спартака».

«Раньше хоккей и футбол считались родственными, как народные и партийные виды спорта. Хотя работа в этих сферах — это все-таки немного другое. Но директор не тренер, так что думаю, у него все получится. Не боги горшки обжигают», — сказал Крикунов «СЭ».

Ранее 41-летний менеджер занимал должность генерального директора хоккейного клуба «Авангард».

Валерия Яшвили

Сергей Белых. Исполнительный директор «Спартака» Белых хочет поднять уровень организации клуба до лучших примеров

ФК Спартак (Москва)
ХК Авангард
Владимир Крикунов
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