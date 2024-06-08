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Сегодня, 06:25

Крикунов рассказал, что думает о будущем форварда Шипачева

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачева в минское «Динамо».

— Минск — один из лучших городов в Континентальной хоккейной лиге. По каким критериям? Инфраструктура, хоккей. Там Квартальнов, с ним интересно будет поработать. Если у Вадима все сложится, возможно, по результатам будет даже лучше, чем в «Ак Барсе», — сказал Крикунов Legalbet.

В СМИ писали, что «Динамо» проявляет интерес к Шипачеву.

В регулярном сезона-2023/24 форвард провел 62 матча и набрал 44 (13+31) очка. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету одна шайба и одна результативная передача в пяти играх.

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-minskoe-dinamo-neplohoj-variant-dlya/
Вадим Шипачев
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
Владимир Крикунов
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