Крикунов — о путешествиях по Европе: «У меня кемпер с латвийскими номерами»

Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» рассказал, как путешествует по европейским странам.

— По Европе путешествуете на машине с российскими номерами?

— Нет. С 2022-го только до Риги можно доехать, дальше не пускают. Но для нас это не проблема. Там с женой и собакой пересаживаемся в кемпер Twin с латвийскими номерами.

Купил лет десять назад. Для фанатов автотуризма вроде меня — оптимальный вариант. Настоящий дом на колесах. Спальные места, туалет, душ, холодильник, плитка. Очень удобно. Иногда в отеле ночуем, а иногда прямо в кемпере.

За рулем я вообще не устаю. Наоборот, получаю огромное удовольствие. В мае снова собираемся в те края.